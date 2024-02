Convoca una ragazza per un book fotografico e la violenta, condannato a 8 anni di carcere

Con l’accusa di avere violentato una diciannovenne dopo averla convocata in una dimora alla periferia di Torino, per un presunto book fotografico, un 53enne, N.S., è stato condannato oggi a Torino a 8 anni di carcere. Il pm ne aveva chiesti 9. I fatti contestati risalgono all’autunno 2021 ma, secondo l'accusa, l’uomo avrebbe pianificato trappole simili ad altre giovani, come risulterebbe da alcune intercettazioni.

Ma molte delle possibili vittime avendo fiutato il rischio hanno declinato l’invito per lo shooting, altre invece si sono presentate all’appuntamento e hanno subito avance, come hanno detto, sentite come testimoni, nel corso del processo. La proprietà del luogo dove sarebbe avvenuto il reato contestato è risultata totalmente estranea alla vicenda.