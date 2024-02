Ha un pezzo di matita nei polmoni, bimbo di 8 anni rischia di morire. Salvato al Policlinico di Milano

Tutto è bene quel che finisce bene, ma è stata una brutta avventura quella capitata a un bambino di 8 anni per colpa di una matita, anzi di un pezzo di matita. Andrea ha iniziato ad avere una forte tosse e poi nelle settimane successive infezioni respiratorie sempre più gravi, tanto da aver bisogno dell’ossigeno, fino a quando è stato necessario ricoverarlo, prima in pediatria e poi in terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano, dove si è scoperto a cosa erano dovuti i suoi problemi.

Un pezzo di matita che aveva inalato gli aveva completamente ostruito il bronco principale destro dei polmoni. Il piccolo è stato quindi sottoposto a un delicato intervento in endoscopia per rimuovere la matita e si è completamente ristabilito. Casi simili non sono rari.

Al Policlinico, ad esempio, si contano una dozzina di episodi simili all’anno con bambini, soprattutto di pochi anni o pochi mesi, che ingeriscono o inalano monetine, pezzi di giocattoli, a volte pezzi di cibo non masticati o ancora calamite, tappi di penne o batterie.