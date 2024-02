Influencer si toglie il perizoma ed entra in chiesa: "Confesserò i miei peccati". La parrocchia la denuncia

Un episodio ha fatto discutere nelle ultime ore in provincia di Roma. Una ragazza, un'influencer, si è tolta il perizoma e lo ha appeso ad una ringhiera davanti all'ingresso della chiesa ed e poi entrata all'interno dell'edificio ecclesiale. Un video virale sui social che ha fatto scandalo. "Confesserò i miei peccati", è la frase che spiega le immagini pubblicate su Instagram. Sulla vicenda hanno espresso parole di sdegno sia gli utenti che il parroco Massimo Marchetti, sacerdote della Parrocchia Santa Lucia di Fonte Nuova in provincia di Roma.

Il comunicato della parrocchia

"In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni social realizzato all'ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell'esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l'irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".