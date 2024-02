Meloni: "Il superbonus è stato una misura irresponsabile: ha creato un buco da 160 miliardi"

Con il superbonus c'è stato «un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato, 11mila aziende fantasma e truffe stimate per decine i miliardi penso che sia oggettivamente una misura irresponsabile e purtroppo non era gratuita, la stanno pagando tutti gli italiani anche quelli che una casa non ce l’hanno con una media che viaggia dai due ai tremila euro a testa». Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al direttore del Tg2 Antonio Preziosi.

A causa del Superbonus "c'è un buco da 160 miliardi nel bilancio dello Stato: sono mediamente 4 leggi finanziarie, sono risorse usate prevalentemente per far ristrutturare le seconde case (quindi da persone che erano forse in una condizione economica per potersi permettere la ristrutturazione) e sono state tolte dalla sanità, dalla scuola, dai bisogni primari dei cittadini".

Con il Superbonus «sono stati ristrutturati anche 6 castelli privati per il costo totale di 1 miliardo, è tutto quello che nella legge di bilancio 2024 abbiamo potuto spendere con il pacchetto famiglia per aiutare le mamme e incentivare la nascita dei figli». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tg2 Post.