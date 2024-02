Papa Francesco ancora raffreddato, dopo l'udienza al Gemelli per una visita

Anche all’udienza generale il Papa ha affidato la lettura del testo preparato ad un suo collaboratore. "Ancora sono un po' raffreddato, per questo ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi», ha esordito Francesco. Anche nell’udienza con gli armeni non aveva letto il testo preparato ma lo aveva affidato al suo collaboratore.

Subito dopo il Pontefice, a bordo una 500 bianca ma in forma riservata, si è recato al Gemelli dell’Isola Tiberina per una «visita». Lo apprende l’ANSA. Per ora, non ci sono dettagli in merito.