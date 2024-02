Sacerdote trovato morto in una cabina per fototessere

E’ morto mentre si scattava una fotografia all’interno di una cabina in via di Tor Sapienza, alla periferia di Roma. La vittima è un sacerdote ortodosso cecoslovacco di 66 anni deceduto, con tutta probabilità, per cause naturali.

Il cadavere è stato ritrovato questa mattina, all’interno della cabina di fototessere, dopo la segnalazione al 112 da parte dei passanti. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Sapienza. La salma è stata affidata, dall’autorità giudiziaria, ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino.