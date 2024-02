Ucciso a coltellate a Vercelli, fermata la compagna

La donna sospettata dell’omicidio del proprio compagno, accoltellato ieri sera a Vercelli, è stata fermata. Si tratta di Rosa Comito, 52 anni, che vive nell’appartamento dove è avvenuto il delitto. La vittima è Tiziano Colombi, 58 anni, infermiere all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia di Vercelli, che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione. L’uomo, secondo i vicini di casa di lei, non viveva in quell'appartamento. Davanti alla palazzina di tre piani alla periferia di Vercelli era parcheggiata l’auto della vittima. A quanto risulta, sarebbe stata la donna stessa ad avvertire i soccorsi dopo l’accoltellamento mortale.