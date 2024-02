Ancora senza esito le ricerche del neonato "prelevato" in ospedale

Ancora senza esito le ricerche del neonato e di sua madre dopo che ieri la donna insieme al compagno ha prelevato in ospedale il bambino nato una settimana fa prima di formalizzare la procedura di dimissioni e in attesa di un incontro con gli assistenti sociali.

La coppia, da tempo seguita dai servizi sociali, ha agito nel timore di perdere la custodia del figlio. Nella serata di ieri il padre del bambino è stato rintracciato, non la mamma e il piccolo. Il padre del bambino, secondo fonti investigative, non collaborerebbe con gli inquirenti.

Della vicenda è costantemente informata la procura minorile, mentre i carabinieri stanno setacciando il territorio nel tentativo di rintracciare mamma e figlio. La donna è sarda di origine e per questo motivo sono state allertati anche la Polaria e la Polmare, per verificare che non decida di andarsene in aereo o in traghetto. Costantemente monitorata la stazione ferroviaria.