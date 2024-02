Ragazzino pestato a Lecco davanti ai compagni, il video è virale

Le forze dell’ordine stanno indagando sul pestaggio di un ragazzino di 14-15 anni avvenuto a Lecco in pieno giorno in mezzo alla strada, ripreso in un video poi diventato virale, in cui si vedono anche diversi studenti che assistono senza intervenire all’aggressione da parte di un ragazzo più alto e robusto.

Nel video - riporta la Provincia di Lecco - si vede un ragazzo avvicinarsi a un altro ben più minuto e seduto su un muretto. Il più piccolo viene preso inizialmente a sberle e poi sbattuto a terra, dove viene selvaggiamente picchiato a più riprese.

L’episodio sembra sia avvenuto a bordo strada, tra gli istituti superiori Badoni e Parini, due tra i più popolosi del territorio, con svariate centinaia di studenti. Il pestaggio avviene tra altri studenti con gli zainetti in spalla che non reagiscono, che non tentano nemmeno di fermare la violenza, finché il picchiatore molla la presa, avvicinandosi a chi gira il video.