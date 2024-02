Sicurezza e ordine pubblico, mercoledì vertice Meloni-Piantedosi

Si terrà probabilmente mercoledì mattina l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con i sindacati di Polizia.

Nel frattempo, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato le dichiarazioni del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi«Nessuno ha mai messo in discussione il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La questione degli scontri di Firenze e di Pisa riguarda la sproporzione della reazione di alcuni agenti con l’uso dei manganelli contro studenti inermi, come è evidente dalle numerose immagini pubblicate su tutti i media. Pertanto si tratta di individuare le responsabilità dei singoli agenti e chiarire il funzionamento della catena di comando».

«Questa operazione di chiarezza - spiega il sindaco - è fondamentale non solo a tutela delle vittime di questi atti ma anche a tutela di tutti gli agenti e delle forze dell’ordine la cui autorevolezza, come ha detto il Presidente della Repubblica, non va messa in discussione ma non si può al contempo affermare tramite l’uso della violenza con i manganelli contro i ragazzi».