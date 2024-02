Ville confiscate alla 'ndrangheta in Liguria andranno ai ragazzi dei Salesiani

Le ville di Montenero, a Bordighera, e i terreni di Vallecrosia (Imperia) confiscati al clan Pellegrino dopo le condanne definitive per associazione mafiosa degli esponenti locali della 'ndrangheta, sono stati consegnati stamani con una cerimonia nell'Istituto don Bosco di Vallecrosia ad associazioni del territorio che li riutilizzeranno per finalità sociali, in particolare per favorire percorsi di formazione per i ragazzi dell'Istituto Don Bosco e del Centro Formazione professionale salesiano.

"Esprimo profonda soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto nella provincia di Imperia, con la riqualificazione di immobili appartenenti a esponenti di spicco della criminalità organizzata - ha scritto in un messaggio inviato al prefetto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - Il riutilizzo per finalità sociali dei beni sottratti alle consorterie criminali assume un rilevante significato, anche simbolico, perché solo con la restituzione alla comunità di ciò che ha rappresentato il frutto di profitti illeciti, può dirsi davvero compiuta l'opera di contrato alle mafie".