Strage di Erba, c'è la fila al processo di revisione: pass per i “visitatori”

Alcune decine di cittadini sono in coda davanti al Palazzo di Giustizia di Brescia per assistere al processo di revisione per la strage di Erba. A loro viene rilasciato un pass all’ingresso per avere accesso all’aula dove davanti alla Corte d’Appello si celebra un nuovo e inatteso capitolo di uno dei casi di cronaca che ha più diviso l’opinione pubblica negli ultimi anni.

Non potranno essere inquadrati durante l’udienza per l’istanza di revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba del dicembre 2006. Sono stati loro stessi a chiederlo alla Corte di Brescia che ha per il resto ha ammesso le immagini in aula.