Strage di Erba, l'avvocato dello Stato: le prove difesa sono non nuove o irrilevanti. Il Pg: impossibile ribaltare prove con la revisione

«Tutte le prove chieste dalla difesa sono inammissibili perchè o non hanno carattere di novità o non sono dotate di adeguata rilevanza probatoria». E’ un intervento demolitorio delle presunte «nuove prove» quello dell’Avvocato Generale Domenico Chiaro all’udienza per la revisione del processo sulla strage di Erba. Sul tema confessioni, il magistrato afferma che «non c'è stata nessuna pressione» nei confronti di Olindo e Rosa. «Bisogna dirlo a viva voce - afferma Chiaro - che non ci sono state pressioni, dirlo per difendere l’onore dei colleghi magistrati che è stato calpestato pesantemente in questi anni». E nemmeno Rosa soffre del «ritardo mentale» ipotizzato dalla difesa. «Chiunque di noi che ha svolto questa attività - dice, riferendosi ad alcune risposte date da Bazzi durante l’interrogatorio - sa che la gente quando è confusa non è capace di dare la data di nascita ma poi, al di là di tutto, com'è possibile conciliare dal punto di vista logico il nuovo accertamento dei periti con Rosa Bazzi che è la prima che conduce le danze in quel balletto durato ore in cui si accolla tutto il peso dei fatti quando capisce che il marito sta facendo altrettanto?». All’inizio del suo intervento, Chiaro ha affermato che «il popolo ha diritto a essere amministrato in nome del popolo ma si sono superati determinati limiti e spetta a noi far tornare questo processo in un alvo di normalità per far capire che quello che conta sono le decisioni assunte nelle aule di giustizia e non altrove».

Il procuratore generale Guido Rispoli affonda anche la pista alternativa ipotizzata dalla difesa di Olindo e Rosa affrontando il tema dell’uccisione del piccolo di due anni Youssef. «Per la criminalità organizzata i bambini non si toccano. Teniamo fuori il caso del piccolo Di Matteo ucciso mentre il padre stava facendo dichiarazioni sulla cupola, ma basta farselo confermare da qualsiasi magistrato di Sorveglianza che anche in carcere non si perdonano i femminicidi e chi uccide i bambini». Inoltre, «è inverosimile che la criminalità organizzata abbia fatto un agguato in quella palazzina in una corte chiusa, dove si poteva scappare solo a piedi, con la macchina lontana. Dov'è la logica, dove la buttiamo?».

Chiaro nel suo intervento ha affermato che Mario Frigerio, unico superstite alla strage di Erba, disse subito che era stato Olindo l’autore della mattanza nella corte di via Diaz. «Se veramente si vuole fare chiarezza, allora bisogna dire che è falso che Mario Frigerio non abbia parlato già il 15 dicembre. Voi lo sapete, dico ai difensori. Ve l’hanno fatto sentire in udienza. Il povero Frigerio l’ha detto subito: `E stato Olindò». «Non ci fu nessun falso» nel ricordo di Frigerio, come ipotizzato da difesa e pg di Milano Tarfusser, che hanno parlato di un"amnesia» determinata dall’inalazione di monossido di carbonio. «Disse tre volte che era stato Olindo - aggiunge Chiaro - le sue dichiarazioni, non perdono pezzi».

Rispoli parlando della 'capacita» dell’imputato di nascondere le prove del delitto ha affermato che «Olindo è tutt'altro che uno stupido, non significa nulla che faccia l’operatore ecologico. Gioco a tennis con un operatore ecologico che ha una formazione bassa ma è molto più intelligente di altri che ce l’hanno. Olindo si vuole far passare come un minus habens ma non lo è affatto», aggiunge. «Nessun trucco, nessun inganno» anche sulla repertazione da parte dei carabinieri di Como della traccia di sangue attribuita a Valeria Cherubini trovata sull'auto di Olindo Romano. Per la difesa e il pg Cuno Tarfusser invece non ci sono certezze che la traccia repertata dai carabinieri sia la stessa poi analizzata dagli esperti della Procura e attribuita a una delle vittime. «Se i magistrati lo ritengono analizzano la macchina fotografica usata dal carabiniere Fadda, ma credo che noi magistrati abbiamo conoscenza di come la si usi». Inoltre, «trovo odioso provare a mettere di mezzo la famiglia Castagna, sono parti lese di un crimine orrendo». Infine, «è impossibile ribaltare le prove con questo processo di revisione».

Il legale dei Castagna, mettere fine a vergogna dubbi

«Olindo e Rosa sono colpevoli, almeno oggi si ponga fine a questa vergogna». L’esortazione rivolta alla Corte d’Appello arriva da Massimo Campa, legale di Pietro e Beppe Castagna. Il legale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità o il rigetto dell’istanza di revisione. «A me è toccato vedere le foto del piccolo Youssef, non solo non può essere stata la criminalità organizzata a ucciderlo ma l’unica ragione per cui è stato colpito era l’odio per il bambino». Campa ha voluto anche ricordare Raffaella Castagna, «una donna dolce, sensibile, che si occupava con gli altri, con la quale facevamo insieme volontariato in una cooperativa per ragazzi disabili».

L’udienza è stata rinviata ed è stata in particolare la difesa a chiedere il rinvio per rispondere adeguatamente al pg e all’avvocato generale. Comincerà il 16 aprile a parlare la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi nel processo in cui si discutono le istanze di revisione del loro ergastolo per la strage di Erba.