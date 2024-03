Adesca uomini su app d'incontri poi li deruba in casa

Con un modus operandi collaudato un uomo di 31 anni della provincia di Bari adescava altri uomini su un’app di incontri e poi li derubava nelle loro abitazioni. Il giovane, dopo un furto commesso ad Andria, è stato identificato dai poliziotti della questura, indagato e sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le indagini sono state avviate dopo una denuncia sporta da un uomo di Andria, che era stato adescato su un’app di incontri da un ragazzo, con nickname "Mahico", che gli aveva proposto di raggiungerlo a casa sua, ad Andria. Una volta raggiunta l’abitazione, il giovane dapprima ha chiesto di usare il bagno; poi ha proposto al proprietario di casa di fumare una sigaretta in terrazza; quindi gli ha detto che doveva tornare per un momento in casa per fare una telefonata a moglie e figlia. Infine, con la scusa di dover inviare una foto alla moglie, è sceso in strada, dove aveva parcheggiato l’auto.