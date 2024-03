Bibliotecaria trova un prezioso anello di diamanti e lo restituisce alla proprietaria

Linda Tabacchini, bibliotecaria di Roma, ha dimostrato un notevole senso di onestà e empatia restituendo un prezioso anello di diamanti del valore di 6.000 euro alla sua legittima proprietaria.

L'anello era stato smarrito nei pressi di un supermercato nel quartiere Trieste. Il marito della proprietaria aveva lanciato un appello su Facebook, sottolineando il valore affettivo dell'oggetto oltre a quello economico, senza offrire ricompense ma solo la promessa di gratitudine.

Tabacchini, toccata dalla potenziale disperazione della donna per la perdita, ha contattato privatamente la famiglia per organizzare la restituzione dell'anello, che è avvenuta il giorno successivo in biblioteca.

La proprietaria ha espresso la sua gratitudine portando a Linda un vassoio di dolci, raccontandole che l'anello aveva un significato speciale per lei, essendole stato regalato dalla madre.