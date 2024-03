La morte del 12enne Andrea Vincenzi, folla ai funerali: "Quello che è successo è un'ingiustizia"

«Viviamo in un mondo di ingiustizie dove bisogna sperare di trovare la persona giusta nel momento giusto per poter continuare a vivere, come se fossimo dei numeri del lotto da estrarre a sorte. La tua prematura scomparsa è un’ingiustizia. Si cercherà un colpevole o una scusa, ma non servirà comunque a niente».

Così il papà di un compagno di squadra di Andrea Vincenzi, il dodicenne di Castiglione Torinese morto a causa di una polmonite la scorsa settimana, lo ha ricordato al termine della cerimonia funebre che si è svolta questa mattina allo stadio di Gassino (Torino). Dopo di lui hanno preso la parola i compagni di squadra di Andrea: «Para tutti i palloni che ti manderemo. Sei sempre stato un amico e un grande compagno.

Per noi resterai sempre "Vince", come ti abbiamo sempre chiamato». «Avevi un sorriso profondo - è il ricordo delle maestre di scuola - un pò timido, ma sincero e leale. Sei stato per noi come un figlio ed è stato un privilegio averti come allievo. Aiutaci a sconfiggere questo nulla che ci opprime». Il parroco don Martino ha chiesto a tutti i presenti di guardare oltre: «La vita è bella, perché non sappiamo mai dove va, come un pallone. Imprevedibile nei momenti belli e in quelli meno belli. Se facciamo lo sforzo di alzare lo sguardo, allora tutta questa partita della vita avrà un senso e non si chiuderà sul campo, orientandosi in alto. Chiediamo ad Andrea che ci aiuti a vivere come lui ha fatto in questi dodici anni. Nella piena bellezza della vita, strana e imprevedibile». La cerimonia si è chiusa con un lancio di palloncini in cielo e un lunghissimo applauso.