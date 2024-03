Sonia Bruganelli rapinata in auto: in due su uno scooter le strappano il Rolex dal polso

Sonia Bruganelli è stata vittima di una rapina a Roma, nella zona di via della Farnesina, mentre era alla guida della sua auto. Due individui su uno scooter le hanno improvvisamente sottratto un orologio Rolex dal polso.

Nonostante lo spavento, la Bruganelli ha affermato di non aver subito danni fisici. L'episodio si è verificato in un momento di particolare traffico dovuto a un evento sportivo, facilitando l'azione dei rapinatori. Dopo l'accaduto, ha presentato denuncia supportata dall'ex marito, Paolo Bonolis.

La polizia indaga sull'incidente, sospettando che i responsabili possano far parte di una banda specializzata in furti simili nell'area di Roma Nord, come evidenziato da un caso analogo accaduto lo stesso giorno a danno di una manager di Bulgari.