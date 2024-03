Due 20enni ferite a coltellate mentre ballavano in un locale

Due ragazze sono state soccorse nella notte in una discoteca di Roma, in zona Flaminio. Le giovani hanno riferito di essere state ferite con un oggetto appuntito mentre ballavano in pista. Il locale aveva appena riaperto dopo una chiusura di 8 giorni scattata con provvedimento del questore per alcuni episodi di risse e aggressioni. Le giovani sono state portate in ospedale e non sono in gravi condizioni. Sulla vicenda indaga la polizia.

Sempre a Roma, un uomo di 35 anni è stato accoltellato a un braccio ieri sera durante una lite in strada. E' accaduto in via Paruta, zona San Giovanni. L’uomo è stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni. La polizia ha rintracciato il presunto responsabile che è stato denunciato per lesioni. Si tratta di un 45enne 'incastrato' dalle telecamere. A quanto ricostruito, la lite sarebbe nata probabilmente per una sigaretta negata. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando si è avvicinato il 45enne.