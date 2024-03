Schianto in A21, grave una famiglia che viaggiava con un bimbo di due mesi. Un morto nel Brindisino

I componenti di una famiglia - padre, madre e figlioletto di due mesi - sono rimasti gravemente feriti in un incidente che si è verificato sull'autostrada A21 Piacenza-Cremona questa mattina all’altezza di Caorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico per permettere l’arrivo e l’attività dei mezzi di soccorso. L’auto con a bordo la famiglia ha sbandato andando a sbattere violentemente contro le protezioni autostradali. Sono intervenuti vigili del fuoco, Croce Rossa, 118 e anche due mezzi dell’elisoccorso, uno da Parma e uno da Brescia.

In Puglia un uomo di 68 anni, di Trepuzzi in provincia di Lecce, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada che da Mesagne porta San Donaci in provincia di Brindisi. L’uomo era alla guida, accanto a lui sedeva la moglie. Il mezzo è andato fuori strada finendo contro un albero probabilmente a causa di un malore che ha colpito il sessantottenne. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, la coppia è stata trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale. L’automobilista si è spento in ospedale a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate nell’impatto.