Tremano i Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.4, gente in strada a Bagnoli e Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 nell’area dei Campi Flegrei è stata registrata poco dopo le 10, localizzata a una profondità di tre chilometri. Il sisma, seguito da altre scosse più lievi, è stato avvertito anche a Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. Nella zona del cratere numerose le segnalazioni pervenute, anche se al momento non si ha notizia di danni o feriti. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli e Bagnoli, c'è chi si è riversato in strada.

«A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10.01 di oggi, 3 marzo, nei Campi Flegrei in mare sulla costa antistante il Comune di Bagnoli, con magnitudo 3.4 - si legge in una nota del dipartimento - la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile».