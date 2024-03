Bambina di 10 anni in classe con il niqab a Pordenone, la maestra le fa scoprire viso

La vicenda della bambina di dieci anni arrivata in classe con il volto coperto dal niqab è praticamente conclusa. La maestra ha infatti chiesto e ottenuto che la piccola tornasse in classe a volto scoperto, come di fatto è poi avvenuto.

Lo riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola. A scuola saranno svolti accertamenti sul caso e sono stati informati i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città che da anni lavorano per l’integrazione dei bambini e per il rispetto dei diritti dell’infanzia.

Se Pordenone continua ad avere un tasso di immigrazione elevato (attorno al 15 per cento), che si riflette sulla composizione delle classi, episodi simili non hanno precedenti. Negli anni passati invece è capitato che insegnanti e dirigenti del territorio segnalassero partenze sospette di giovani allieve, nell’ambito del fenomeno delle spose bambine, altro fenomeno molto difficile da prevenire.