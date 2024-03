Roma, 18enne ferito da un colpo di fucile alla tempia

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul caso di un 18enne, di origini bosniache, che si era presentato, nel pomeriggio di ieri, all’ospedale Bambino Gesù di Roma dicendo di essere stato attinto di striscio, alla tempia, dalla rosa di pallini di un colpo di fucile.

Il ragazzo era in condizioni non gravi. Sul caso, che sarebbe avvenuto in via Vesime, proseguono gli accertamenti dei militari della stazione di Ponte Galeria e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia.