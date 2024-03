Missioni internazionali, c'è il via libera del Senato

Via libera dall’Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle tre missioni internazionali: Levante sul conflitto Hamas-Israele, Eunavfor Aspides per la sicurezza nel Mar Rosso e Euam Ukraine. Votata per parti separate le premesse ottengono 95 sì, 2 astenuti e 58 no, mentre gli impegni 153 sì, 2 astenuti e nessun contrario. Ok anche a quelle di Pd, M5s, Az, Iv. Respinta solo la risoluzione di Avs. La risoluzione M5s passa con 144 sì, 2 astenuti, 7 no, quella del Pd con 123, sì 3 astenuti e 24 no. Respinto il punto della risoluzione dem sul ripristino dei fondi Unrwa per le Ong che operano in Palestina e in Israele.