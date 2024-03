Bonus edicole, venerdì 8 marzo scade il termine per i contributi previsti dal Fondo straordinario

Scadrà tra due giorni, esattamente alle 17 dell'8 marzo 2024, il termine per presentare la domanda per il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 28 novembre 2023.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Bonus una tantum edicole 2023" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si ricorda che è previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.