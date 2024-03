Rissa e coltellate a Roma, 17enne accusato di tentato omicidio

Denunciato dalla polizia per tentato omicidio un 17enne che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha accoltellato un 18enne peruviano nel corso di una rissa avvenuta in zona Pigneto, a Roma. Sequestrata l’arma dell’aggressione. Poco dopo, alle 21.30, il 17enne è stato aggredito in strada su via Tuscolana e ferito a coltellate da quattro persone. Il minorenne è stato soccorso all’ospedale San Giovanni dove i medici gli hanno estratto dall’arto inferiore destro una lama di 4 centimetri. Sul posto erano intervenuti i carabinieri.