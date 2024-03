"Trans sputano sangue infetto sulle forze dell'ordine". Bufera su un consigliere comunale della Lega

"In via Mosso c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine". É polemica politica a Milano per le frasi pronunciate dal consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, lunedì in Consiglio comunale durante un suo intervento. Il consigliere leghista stava commentando i fatti avvenuti il giorno prima nella zona di via Padova, i tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e polizia, durante una protesta per una fiaccolata sulla sicurezza promossa dalla Lega nella zona e per la presentazione del libro dell'eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone.

Durante la seduta un consigliere di centrosinistra aveva definito via Padova "un modello di integrazione" e così Piscina é intervenuto per replicare. "Considerare via Padova un modello di integrazione é un'aberrante mistificazione della realtà. In via Mosso una amministrazione a guida Lega e centrodestra ha voluto una cancellata che abbiamo dovuto imporre - ha spiegato -, perché c'erano i transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine. Questo era quello che succedeva. C'erano spaccio e prostituzione".