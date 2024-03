Uccide la madre di 89 anni e abbandona il corpo in un bosco, scena muta davanti al Gip

Secondo l’accusa avrebbe ucciso la madre 89enne e avrebbe abbandonato il corpo in un bosco nei pressi del Ticino, nel Novarese. Lo scorso venerdì è stato arrestato dai carabinieri di Novara nella sua abitazione di Milano, al termine di una indagine molto complessa. Oggi l’uomo, Stefano Emilio Garini, 62 anni, che si trova in carcere a Novara, è comparso davanti al Gip Niccolò Bencini per l’interrogatorio di garanzia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Garini vengono contestate le accuse di omicidio aggravato nei confronti della madre, distruzione di cadavere, truffa aggravata, autoriciclaggio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Secondo quanto si è appreso il suo legale intenderebbe ricorrere al tribunale del Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.