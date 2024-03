A 12 anni trovata morta a letto: eseguita la Tac, presto l'autopsia. Inchiesta per omicidio colposo

E’ stata eseguita oggi la Tac sul corpo della ragazzina americana di 12 anni trovata morta a letto a Prata di Pordenone. L’analisi, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, è preliminare all’autopsia che è in programma la prossima settimana.

Prima di procedere con l’esame, la Procura dovrà decidere se procedere con l’iscrizione sul registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta che è stata aperta, per ora, contro ignoti, per omicidio colposo.

Il dolore della Base di Aviano

«Siamo profondamente addolorati dalla tragedia che ha sconvolto la nostra Wyvern Nation e la comunità locale. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questo evento straziante». E’ quanto ha diffuso il 31/o Fighter Wing, di stanza alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), in relazione alla morte, avvenuta ieri mattina per arresto cardiaco, della ragazzina americana di 12 anni a Prata di Pordenone. «Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento cosi difficile - hanno aggiunto dal Pubblic Affair Usa -. Il personale della scuola della Base ha informato i genitori ieri sera e ha parlato con gli studenti questa mattina. Servizi di assistenza e sostegno psicologico sono a disposizione degli studenti e di tutta la comunità».