Colpo da 1 milione di euro al Vittoriale di Gabriele D'Annunzio

Non hanno lasciato nulla. Vetrine e teche, quando gli addetti se le sono trovate davanti, erano vuote. Tutte le opere che componevano l’esposizione erano sparite, trafugate la notte precedente. Non era mai successo. Furto di opere d’arte da un milione di euro al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove sono sparite 49 opere dell’esposizione temporanea dell’artista Umberto Mastroianni, allestita dal 30 dicembre scorso e che doveva chiudersi domani. A scoprire il clamoroso furto sono stati gli addetti della grande area museale che si affaccia sul lago di Garda, che quando hanno aperto le porte hanno trovato tutti gli espositori vuoti. All’interno avrebbero dovuto esserci gioielli e sculture in oro. La mostra era allestita nella zona «D’Annunzio Segreto», una porzione sotterranea della casa museo che era stata di Gabriele D’Annunzio, che ora viene utilizzata per specifiche rassegne, diverse dalle collezioni permanenti del museo.

I responsabili del Vittoriale hanno immediatamente chiamato i Carabinieri, che hanno fatto intervenire gli specialisti del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, competenti per tutta la Lombardia. Uno dei gioielli trafugati è stato recuperato, poco più tardi, a poca distanza dalla sala espositiva, sempre all’interno del complesso museale, probabilmente perso dai ladri durante la fuga. Il pezzo è ora affidato alla Scientifica per cercare eventuali tracce utili alle indagini. Nel «D’Annunzio Segreto» era allestita la mostra temporanea "Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni» con opere prestate al Vittoriale direttamente dalla collezione della famiglia Mastroianni. A entrare in azione, secondo chi indaga, una banda di professionisti che ha studiato nel dettaglio il colpo. La notte del furto infatti erano attivi gli allarmi, che non sono suonati, ed erano presenti guardie giurate all’interno e all’esterno della struttura, che non si sono accorte di nulla. Per farsi strada è stata forzata una porta laterale dalla parte del bosco. All’interno dello spazio museale i ladri hanno lavorato con perizia, aprendo, senza romperle, le teche a incastro che custodivano gioielli e sculture di Mastroianni. Nella stessa sala erano esposte anche opere di un altro maestro orafo, Buccellati, che non sono state toccate.