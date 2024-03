Messina, il questore Gargano in visita alla Gazzetta del Sud

Il rigore, la competenza e l’esperienza di chi ha guidato le Squadre Mobili di città tra le più importanti d’Italia, come Genova e Bari, e l’altrettanto strategica Questura di Brindisi. La simpatia istintiva di un napoletano “doc”. Il dott. Annino Gargano, da pochi giorni questore di Messina, ha voluto visitare lo stabilimento della Gazzetta del Sud, in via Bonino. Accolto dal presidente della Ses e direttore editoriale Lino Morgante, e dal vicepresidente Giuseppe Ilacqua, Gargano ha fatto il giro dei locali, ha particolarmente apprezzato le due spettacolari e innovative rotative in funzione e si è intrattenuto a lungo con il direttore responsabile Alessandro Notarstefano e la redazione del nostro giornale. «Tengo molto all’informazione – ha detto –, voglio che la Polizia di Stato sia percepita dai cittadini come vicina ai propri bisogni e istanze».