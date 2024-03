8 marzo: il Quirinale celebra la donna. Meloni: "Ci sono ancora obiettivi da perseguire"

«La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione, ma un’occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e sugli obiettivi ancora da perseguire». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Celebrazioni al Palazzo del Quirinale in occasione della Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al femminile, come di consueto, la Guardia d’Onore del Palazzo del Quirinale.

«Grazie al supporto di politiche concrete messe in atto dal nostro governo, abbiamo promosso l’occupazione femminile, i cui risultati - certificati dai dati Istat - ci rendono particolarmente fieri. Tuttavia, non possiamo fermarci qui. Siamo consapevoli che ci sono ancora sfide da affrontare e continueremo a lavorare con determinazione per garantire alle donne un futuro migliore in cui possano realizzare pienamente il loro potenziale, senza dover scegliere tra vita e lavoro». «Un grazie a tutte le donne per come dimostrano, ogni giorno, il loro impegno, la loro determinazione e la loro infinita capacità di fare la differenza nella società».