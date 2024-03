A Gambarie si può sciare, il sindaco di Santo Stefano: “Aperta la pista azzurra”

Tanto tuonò che... nevicò. Il tempo di sciare per Gambarie sembra essere finalmente arrivato dopo una lunga attesa e qualche tribolazione. Lo annuncia il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara. «Finalmente in questa stagione invernale strana si sono realizzate le condizioni minime necessarie a consentirci l'apertura delle piste da sci. La spettacolarità di essere "La Montagna al Centro del Mediterraneo" comporta anche l'aleatorietà delle precipitazioni nevose ( cosa in verità condivisa ormai anche con molte altre stazioni sciistiche) ma noi Gente del Sud siamo molto resilienti e quindi in grado di farci trovare pronti a sfruttare la nostra tipicità. I tecnici dell'Asproservice hanno battuto la Pista Azzurra, la neve non è molta, ci sono 20 centimetri in cima e circa 5 centimetri alla stazione di partenza dell'Azzurra ed infatti per consentirne la durata la parte finale non è stata battuta. Quindi si scierà sulla pista azzurra. Con apertura impianti alle ore 8, prima salita, e chiusura alle ore 16, ultima discesa. Come per gli anni precedenti l'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte metterà a disposizione dei bus navetta gratuiti che accompagneranno gli sciatori da Gambarie al Telese. Si precisa che anche dopodomani sabato si potrà sciare mentre per domenica seguirà ulteriore comunicazione in base alla riduzione della poca neve presente ed alle temperature a venire ma noi siamo molto speranzosi in merito. Pertanto buona apertura di stagione a tutti gli sciatori ma anche a tutti amanti delle Terre Alte di Gambarie che insieme ai suoi operatori offrono sempre attività e servizi di qualità ad alta quota».