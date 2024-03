Imbrattati e strappati i manifesti di Beppe Grillo a Roma

Strappati i manifesti di Beppe Grillo e imbrattati con la scritta rossa «stupratore». Questa l’azione al corteo transfemminista di Non una di Meno a Roma: «Ha difeso a spada tratta uno stupratore, vittimizzando la donna che il figlio aveva stuprato. Non ti vogliamo nei nostri teatri», le parole urlate dal microfono. I manifesti sono proprio per il ritorno nei teatri dell’attore e "padre" del Movimento 5 stelle.

Striscione "Sesso senza consenso è stupro"

Un presidio femminista e contro la violenza sulle donne si è tenuto in tarda mattinata sulle scale del tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, dove si era appena conclusa l’udienza odierna del processo per stupro a carico di Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi. Per pochi minuti i manifestanti hanno interrotto il traffico in via Limbara, attraversando sulle strisce pedonali. Per parte della mattinata, a conclusione di un corteo per l’8 marzo partito da piazza Gallura, davanti al municipio, e poi arrivato davanti al parco delle Rimembranze, sono rimasti appesi davanti al tribunale due striscioni: «Il sesso senza consenso è stupro» e «La vittimizzazione secondaria è violenza». Un richiamo a quanto accade nelle aule di tribunale quando una donna denuncia un rapporto sessuale non consensuale. Concetti ribaditi dai manifestanti dai megofonj e sottolineati dal rumore assordante dei fischietti, durante l’intera manifestazione, conclusa al ritmo di musica, dopo le 13, e sotto la pioggia.