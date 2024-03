Incidente stradale, scontro mortale auto-scooter oggi tra Pescara e Montesilvano: la vittima è un 49enne di Silvi

Incidente mortale sul lungomare, al confine tra Pescara e Montesilvano. La vittima è un uomo di 49 anni di Silvi che era alla guida di una moto. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla. Dei rilievi si stanno occupando le forze dell’ordine.

Lo scontro è avvenuto sul territorio comunale di Montesilvano, all’altezza di via Livenza, a pochi metri dal confine con Pescara. Stando una prima ricostruzione, il 59 enne era a bordo di uno scooter in direzione Nord-Sud. Tamponato da un’auto, l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un’altra auto che viaggiava in direzione Sud-Nord. L’impatto è stato violentissimo. Dei rilievi si occupano gli agenti della Polizia locale di Montesilvano, diretti dal comandante Nicolino Casale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.