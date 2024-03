Scuola, falsi titoli per insegnare: in 38 via dalle graduatorie

In questi giorni l’Ufficio scolastico provinciale di Latina sta pubblicando numerosi decreti di esclusione - finora 38 - dopo aver scoperto, in seguito ad una serie di verifiche, alcuni docenti che hanno preso servizio lo scorso settembre dichiarando il falso sui titoli di studio in loro possesso. Come riporta «Il Messaggero», solo nella giornata di ieri sono state pubblicate sull'Albo Pretorio dell’Usp di Latina altre 7 esclusioni della graduatoria.

Tutti i docenti esclusi non erano in possesso dei requisiti "per l’ammissione alle rispettive classi di concorso, con particolare riferimento ai titoli di accesso». Molti avrebbero dichiarato falsamente di essere in possesso di un diploma magistrale, mentre altri hanno sottoscritto di avere frequentato un corso di abilitazione presso un’università, che ha però disconosciuto i loro nomi al momento delle verifiche di legge.

Nella maggior parte dei casi i docenti che hanno falsificato i propri titoli ed erano in servizio sono stati esclusi e dunque licenziati. Inoltre, l’Ufficio scolastico ha annunciato che, al termine delle verifiche, partiranno le denunce penali nei confronti di tutti gli esclusi: coloro che hanno falsificato la documentazione, in caso di condanna, saranno esclusi da graduatorie future.