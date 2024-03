“Un relatore mi toccava mentre correggeva la mia tesi”, l'incubo raccontato da una studentessa universitaria

In Italia, sono emersi casi di molestie e violenze all'interno delle università, con denunce sia a Torino che a Roma. Tuttavia, esiste un problema più diffuso e nascosto che coinvolge numerosi episodi di violenza in tutto il territorio nazionale. L'Unione degli universitari ha avviato un'indagine online chiamata "La tua voce conta", che ha ricevuto oltre 1.500 testimonianze anonime di violenze e molestie subite dalle studentesse negli atenei italiani in poco più di un mese. Questo evidenzia un problema diffuso che riflette la presenza di una cultura patriarcale all'interno degli spazi accademici. Il Domani svela i contenuti di alcune denunce: «Sono stata più volte toccata dal mio relatore di tesi durante le correzioni del testo». «Un uomo appartenente al personale dell’università ha allungato le mani sul mio sedere (più di una volta)». «Un ragazzo della ditta di pulizie ha molestato fisicamente una conoscente, chiudendola in una stanza isolata e tentando di immobilizzarla e palpeggiarla».