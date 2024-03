"Venite c'è un forte odore di gas qui vicino". Ma era la "puzza" dei broccoli cucinati dalla vicina

Momenti di apprensione a Rocchetta Sant'Antonio, nel Foggiano, allorquando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata per un intervento urgente in un appartamento. Un condomino ha telefonato al 115 perchè dall'appartamento vicino sentiva arrivare un fortissimo odore di gas. Ma si è trattato di un falso allarme perchè come hanno appurato gli stessi vigili del fuoco si trattava solamente dell'odore dei broccoli che una signora stava preparando per la cena.

L'intervento dei vigili del fuoco causato dal forte odore dei broccoli è diventato da subito virale sui social.

Da quanto si è appreso i vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri. Le forze dell'ordine si sono accorte quasi subito che qualcosa non andava: nessuno degli operatori intervenuti, infatti, ha avvertito il forte odore di gas che era stato segnalato. Dopo aver varcato la soglia della casa indicata da chi aveva fatto la telefonata, i soccorritori hanno potuto constatare che in realtà si trattava di broccoli per cena.