Cerca di separare due alunni 13enni che litigano, docente preso a pugni finisce in ospedale

Un ragazzino di 13 anni, che frequenta la terza media a Musso, un piccolo paese dell’Alto Lago di Como, ha aggredito un insegnante di 38 anni, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso in ospedale.

L'episodio risale alla tarda mattinata di ieri e non è avvenuto all’interno delle aule durante una lezione, ma nel piazzale esterno alla scuola, mentre le classi si apprestavano a partire per una breve gita scolastica in zona.

L’istituto non intende parlare della vicenda, per cui non è stato possibile avere una ricostruzione esatta dell’accaduto. Secondo le testimonianze raccolte, gli alunni delle medie ieri mattina si trovavano nel piazzale in attesa del pullmino che li portasse in gita, quando tra due ragazzi è scaturito un diverbio che ha portato i due contendenti subito alle vie di fatto. Un litigio per motivi banali: fatto sta che i due hanno iniziato a picchiarsi davanti a tutti.