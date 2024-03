Fedez toglie dal profilo la foto di famiglia con Chiara Ferragni: "L'hai voluto tu"

La crisi che i loro fan si auguravano fosse passeggera, sembra al momento che si stia concretizzando, stando alle ultime mosse social: Fedez ha deciso di togliere dal profilo Instagram la foto di famiglia in cui appariva con moglie e figli. Una cosa che Chiara Ferragni aveva già fatto poco prima che esplodesse la notizia dell’uscita del rapper dalla nuova casa di CityLife, optando per un’altra immagine in cui l'imprenditrice digitale appare insieme ai piccoli Leone e Vittoria, mentre Fedez ha scelto uno scatto che lo ritrae tutto solo, con microfono in mano e cappello con visiera. Non solo: il cantante nelle sue storie prima ha pubblicato un post in cui canta un pezzo della sua canzone L’hai voluto tu e poi un altro con una parte specifica del brano. «Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è no».