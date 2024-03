Fiato sospeso in Abruzzo per le elezioni, occhi puntati sull'affluenza: il centrosinistra crede nella rimonta

Solo qualche settimana fa, Marco Marsilio e Luciano D’Amico non avrebbero immaginato di avere i riflettori di tutta Italia puntati sui rispettivi comitati elettorali. I due candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, alla vigilia del voto, provano a godersi qualche ora di relax. Ma la tensione è palpabile. Per entrambi non è facile smaltire gli affanni di una corsa all’ultimo voto. Tra viaggi in macchina, palchi, piazze e bagni di folla. E con tutti i protagonisti della politica nazionale accorsi nelle quattro province per sostenerli: la testimonianza che la partita disputata qui non è solo una contesa locale, ma qualcosa di più. A decidere il risultato finale, però, saranno gli elettori abruzzesi. Dalle 7 alle 23, ad urne aperte, la palla è tutta loro. Intanto, nel lungo silenzio elettorale, i leader politici sfogliano pronostici e coltivano speranze. Da una parte e dall’altra, gli occhi sono puntati sui dati dell’affluenza. Con il secondo dato parziale, quello delle 19, che potrebbe già smorzare entusiasmi o accrescere timori. Il centrodestra, a sostegno di Marsilio, è convinto di poter raggiungere un risultato storico: confermare un presidente uscente alla guida della Regione. Il centrosinistra, con il campo larghissimo a sostegno di D’amico, crede in una rimonta considerata quasi impossibile all’inizio della competizione. Ma tra le prime battute e gli ultimi infuocati giorni della campagna abruzzese, è arrivato il responso delle urne sarde. "L'effetto Sardegna», come lo definiscono in molti, ha acceso gli animi e reso sempre più evidente che in Abruzzo si potesse giocare un mini-test per la politica nazionale.

La premier Giorgia Meloni, dopo aver forzato sulla candidatura sarda di Paolo Truzzu, mette la faccia su un altro candidato di bandiera: il fedelissimo Marsilio, primo presidente di Regione di FdI. Il centrosinistra evidenzia il nervosismo e la preoccupazione degli avversari, insiste sul fatto che una sconfitta del candidato di Meloni in Abruzzo possa rappresentare un duro colpo per il governo. Ipotesi respinta dai leader del centrodestra, che uniti sul palco di Pescara minimizzano: nessun contraccolpo per la maggioranza. Tuttavia, le urne abruzzesi rimangono un’ulteriore prova, dopo quello sarda, per soppesare gli equilibri interni tra i partiti al governo. Anche in vista delle elezioni europee. Con la Lega che rischia il sorpasso di Forza Italia, e che in caso di crollo dei consensi vedrebbe acuirsi i malumori interni. Il campo larghissimo a sostegno dell’ex rettore dell’UniTeramo, crede invece che il vento sardo possa soffiare anche qui in Abruzzo. Non a caso D’Amico ha scelto di chiudere accanto ad Alessandra Todde una campagna giocata sull'opposizione netta alla destra, nel tentativo di far coincidere, agli occhi degli elettori, il locale con il nazionale, la giunta Marsilio con il governo Meloni. Il centrosinistra rilancia la sua «unità» dall’Abruzzo e vede la possibilità di un riavvicinamento tra il Pd di Elly Schlein e il M5s di Giuseppe Conte.