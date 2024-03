Morto il poliziotto eroe Nicola Barbato, nel 2015 fu ferito dal clan del quartiere Fuorigrotta a Napoli

Era impegnato in un servizio antiracket contro i clan del quartiere Fuorigrotta a Napoli quando gli spararono mentre era seduto in auto. Da quella notte del 2015 Nicola Barbato, 61 anni, per la gravità delle ferite riportate, era rimasto in sedia a rotelle. Il poliziotto insignito della medaglia d’oro al valor civile, è morto per le conseguenze di una malattia respiratoria.

«Carinaro, Caserta, la Campania, l’Italia e le forze dell’ordine sono orgogliose di Te», hanno scritto in un accorato post i familiari dell’agente che lascia la moglie, Angela, e i due figli Giovanna e Luigi. I funerali domani alle 16 nella chiesa di San Giovanni evangelista di Teverola, in provincia di Caserta, città di cui era cittadino onorario.

A Teverola (Caserta) è stata allestita questa mattina la camera ardente per Barbato. Poliziotto dal 1987 e in servizio presso la Squadra mobile di Napoli dal 1997 al 2017, anno in cui è andato in pensione, è rimasto gravemente ferito nel 2015 durante un servizio antiracket presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta, a Napoli. Rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco, ha riportato gravi ferite da arma da fuoco. Promosso per merito straordinario, nel 2016 è stato insignito della Medaglia d’Oro al valor civile e nel 2022 dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.