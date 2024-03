Prezzi del cacao alle stelle, sarà una Pasqua dalle uova... d'oro. A tavola rincari del 25%

Le quotazioni del cacao volano alle stelle sui mercati delle materie prime, e i rincari arrivano anche a tavola, soprattutto in vista della Pasqua. Il risultato è che i prezzi delle uova di cioccolato sono saliti in un anno in media di quasi il 25%, con punte anche del 40%. Da marzo del 2023, il cacao ha registrato una vera e propria impennata, di quasi il 140%, passando sul mercato americano da 2.500-2.600 dollari a tonnellata ad oltre 6.000, infrangendo il record del 1977 e arrivando a punte di quasi 7.000 dollari, toccate a fine febbraio. Stessa sorte anche sulla piazza londinese, dove le quotazioni in sterline sono aumentate del 170%. A spingere i prezzi sono soprattutto motivi di natura ambientale: clima secco e temperature elevate hanno sconvolto le colture in Costa d’Avorio, primo produttore al mondo e primo fornitore del mercato europeo. Malattie delle piante di cacao hanno inoltre flagellato altre zone dell’Africa come Ghana e Nigeria, considerati grandi produttori insieme a Indonesia, Ecuador e Brasile. Il caso del Ghana è emblematico: alle scarse piogge, spiega Sima, la Società italiana di medicina ambientale, si è aggiunto un virus trasmesso da una specie di cocciniglia che porta alla morte delle piante e che, solo nel Paese, ha già colpito il 17% di tutte le aree coltivate devastando oltre 500mila ettari di coltivazioni di cacao.

Il risultato è un rincaro generalizzato dei prezzi della cioccolata, tanto che il colosso svizzero Lindt & Sprüngli ha già annunciato ufficialmente un ulteriore ritocco al rialzo dei listini 2024/2025, dopo quello del 10% già applicato nel 2023. Gli aumenti per le uova di Pasqua sono già scattati. Il Codacons calcola un rincaro medio del 24%, dopo il +15,4% registrato nel 2023. Anche le uova per bambini a prezzo fisso di uno dei marchi in assoluto più diffusi in Italia, spiega l'associazione, è passato nella versione da 150 grammi dai 9,99 euro dello scorso anno agli attuali 11,99 euro, con un incremento netto di 2 euro, ovvero del 20%. Le uova di fascia più alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente, e un peso tra i 320 e i 365 grammi, arrivano a superare i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33% rispetto ai listini del 2023. Per alcune uova di note marche specializzate in cioccolato, i rincari sfondano addirittura quota +40%. Va un pò meglio per i prodotti destinati ai bambini: i prezzi delle uova legate a cartoni animati, giochi, personaggi famosi o serie tv aumentano in media del 16,7% rispetto allo scorso anno, rileva ancora il Codacons.