Sfregio nel centro di Roma, divelto il busto di Anna Magnani

Sfregio nel cuore di Roma. Divelto e portato via nella notte il busto in bronzo dell’attrice Anna Magnani. E’ stato staccato con forza dalla sua nicchia, in via della Pelliccia a Trastevere, e poi abbandonato a una trentina di metri di distanza probabilmente perché era troppo pesante.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 quando un cittadino ha fermato una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli per la movida nel quartiere, luogo di ritrovo dei giovani nella capitale.

All’arrivo degli agenti la nicchia era vuota. Era rimasta solo la targa di marmo con la dedica 'A mamma Romà e la data dell’inaugurazione dell’opera: il 25 ottobre 2019. Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno avviato immediatamente verifiche nelle strade limitrofe e ritrovato poco dopo il busto in bronzo realizzato dall’artista Gianluca Bagliani cinque anni fa.

Un omaggio allo stretto rapporto che l’attrice romana aveva non solo con la città, ma proprio con il rione storico di Trastevere. Per portare via l'opera dalla nicchia è stato anche danneggiato il basamento su cui era installata. Al vaglio della polizia locale ci sono ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.