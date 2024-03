Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna. Danni e disagi in Liguria e Toscana

Allerta Arancione per piene dei fiumi in Emilia Romagna. Per la giornata di lunedì 11 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata sulla catena appenninica. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e nelle aree interessate dai rovesci previsti. Si prevede, inoltre, la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centro-occidentale della regione, con livelli superiori alla soglia 1 e prossimi a soglia 2. E’ previsto il transito della piena di Po nella pianura piacentino-parmense nella seconda metà della giornata, con livelli superiori alla soglia 1. Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.

Una nuova frana è caduta sull'Aurelia a Pieve Ligure, il paese nel Levante di Genova dove due settimane fa un migliaio di residenti sono rimasti isolati per un giorno a causa di un’altra frana, che ha sfiorato uno scuolabus senza provocare feriti. È franato di nuovo un muro di contenimento di un giardino privato. La viabilità sull'Aurelia non è bloccata, ma a senso unico alternato con movieri. Il Comune di Pieve Ligure ha attivato un procedimento di somma urgenza per lo sgombero della sede stradale. Nel Levante di Genova è stata chiusa al traffico a causa di una frana la strada provinciale 34 di Cogorno in località Breccanecca. Terminata l’allerta arancione sull'imperiese, l’allerta gialla continua sul resto della Liguria fino alle 18 di oggi, fino alle 21 sul Levante. Il terreno saturo per le forti piogge continua a registrare frane e smottamenti: in val di Vara un albero ha interrotto la circolazione sull'Aurelia a Beverino. Rimane interdetta al transito l’Aurelia nei pressi di Capo Noli. A Savona via Molinero è stata interrotta in via precauzionale per il distacco di materiale. Un albero è caduto sulla strada comunale di Calice al Cornoviglio (La Spezia). «Nelle prossime ore e giorni dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione, in particolare sulla tenuta del suolo reso fragile dalle forti piogge - dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - La centrale operativa della Protezione civile continua la sua attività di monitoraggio, l’invito rimane quello di non sottovalutare le allerte, di qualsiasi livello esse siano, e di informarsi sui canali ufficiali di Arpal e Regione