Pericolo valanghe: chiude la Val di Rhemes e turisti evacuati. Sei scialpinisti dispersi da ieri sulle Alpi svizzere

Per pericolo valanghe in Valle d’Aosta chiude in via preventiva anche la strada regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Lo stop alla circolazione entra in vigore tra le 16 e le 16.30 e isola il comune di Rhemes-Notre-Dame, in fondo alla vallata. «Il pericolo valanghe è in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada», spiega il sindaco di Rhemes-Notre-Dame, Firmino Thérisod.

Sei scialpinisti, intanto, sono dispersi sulle Alpi svizzere da ieri. Le ricerche dei soccorritori elvetici sono in corso lungo l’itinerario Zermatt-Arolla. Il gruppo, ha detto la polizia del canton Vallese in una nota - era partito ieri da Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino, e risulta disperso nella zona della Tete Blanche. Si tratta - riferisce il sito del quotidiano Le Nouvelliste - dei membri di una stessa famiglia del Vallese. Le condizioni meteorologiche, spiega la polizia svizzera, sono attualmente pessime, il che rende l’intervento di soccorso molto delicato».