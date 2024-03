Corbelli (Diritti Civili): “Istituire un Fondo sociale speciale per aiutare i tanti piccoli orfani delle morti improvvise”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede, con un appello, su La Verità e sulla pagina Facebook, diffuso oggi anche dal Tg Rai Calabria, alla premier Giorgia Meloni, che “venga istituto un Fondo sociale speciale per aiutare i tanti piccoli orfani che, a causa, delle morti improvvise, hanno perso uno dei loro giovani genitori o, in qualche caso, entrambi, padre e madre, com è accaduto, recentemente, in pochi mesi, per delle malattie fulminanti, ad una famiglia originaria della Calabria, che viveva in un comune del Nord”. Corbelli chiede che “questo Fondo venga costituito destinando ad esso quei 100 milioni di euro che lo Stato italiano versa ogni anno all’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità”. “C’è purtroppo una tragedia nella tragedia che continua ogni giorno ed è quella legata alle morti impreviste di giovani e giovanissimi genitori, padri e madri, che perdono la vita all’improvviso, lasciando soli il loro coniuge e i loro figli; è successo anche che, a distanza di soli pochi mesi, sono morti entrambi i genitori 50enni(l’uomo a novembre dello scorso anno, la moglie pochi giorni fa a febbraio), lasciando da sole due giovanissime figlie. La sfortunata coppia era originaria della Calabria e viveva in un comune del bresciano. Sono storie tristissime e strazianti, che colpiscono e addolorano, di cui purtroppo, tranne pochissime eccezioni, non si parla e non ci si occupa. Pensando a questi poveri orfani, vittime innocenti, che oggi, continuando, ininterrottamente da 3 anni, la nostra campagna di giustizia, prevenzione e solidarietà, come sempre insieme a La Verità, chiediamo al governo Meloni di aiutare questi orfani, con l’istituzione di un Fondo sociale speciale. Lo Stato non può ignorare questi orfani. Per questo è giusto e doveroso che adesso li aiuti con la creazione di questo Fondo”, conclude Corbelli.