Dal 2025 le cartelle non riscosse entro cinque anni saranno cancellate

Dal 2025 le cartelle non riscosse entro 5 anni saranno cancellate automaticamente. La bozza del decreto legislativo per il ricordino della riscossione atteso oggi in Cdm introduce infatti il «discarico automatico» per le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione «non riscosse entro il 31 dicembre per quinto anno successivo». L'Agenzia può anche procedere al «discarico anticipato» per le quote affidate dal 2025 per cui abbia rilevato «la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale» o «l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti».