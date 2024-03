Agcom, prima multa da 1,35 milioni alla piattaforma X: violato il divieto di pubblicità dei giochi d’azzardo

Prima multa inflitta dall’Agcom a Twitter International Unlimited Company, proprietaria di X, l'erede di Twitter: l’Autorità ha comminato una sanzione da 1,35 milioni alla piattaforma per violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo introdotto dal decreto Dignità. Nel mirino, in particolare, nove account con la spunta blu, relativi a contenuti di natura pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Di qui la multa da 150mila euro per ciascuno dei profili, per un totale di 1 milione 350mila euro che dovrà sborsare la società di Elon Musk. L’Autorità ha rilevato che solo sette dei nove account incriminati sono stati oscurati direttamente dalla piattaforma durante il procedimento e ha quindi ordinato l’inibizione all’accesso per gli altri due. Stop anche a tutti gli altri contenuti illeciti caricati sui nove profili dopo la notifica dell’atto di contestazione.

Il decreto Dignità vieta «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media».