Auto sospetta fermata in piena notte, alla guida una donna di 103 anni senza patente: "Vado da amici"

Quello sembrava essere un intervento di routine dei carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, si è trasformato in un incredibile racconto: hanno fermato un'auto sospetta in piena notte, scoprendo che al volante c'era una anziana signora di ben 103 anni.

La pattuglia dei carabinieri è stata chiamata a intervenire a causa di una segnalazione riguardante un'auto che si muoveva in modo pericoloso per le strade cittadine. Giunti sul posto intorno all'una di notte, i militari hanno individuato rapidamente l'auto bianca segnalata e l'hanno bloccata. La sorpresa è stata totale quando hanno trovato al volante la anziana signora, nata nel 1920.

Ma le sorprese non finivano qui. La donna, nonostante la sua età avanzata, non possedeva più la patente di guida, scaduta da due anni, e la vettura che guidava non era assicurata, con la polizza ormai scaduta da tempo.

Di fronte a questa situazione, i carabinieri hanno multato la donna secondo le sanzioni previste dal Codice della strada e hanno proceduto al sequestro del veicolo, che è stato poi prelevato e portato via da un carro attrezzi.