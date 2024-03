E sul prato a Imola spunta... un elefante, fuggito dal circo Maya Orfei

Un elefante in mezzo ad un prato è stato segnalato nel pomeriggio a Imola (Bologna): il pachiderma è di un circo, Maya Orfei Madagascar, dal 15 marzo in città. Sono intervenuti agenti della polizia municipale ma nel frattempo i custodi dell’animale erano già intervenuti per riportarlo dentro.

Sui social in diversi hanno condiviso le immagini e l’animale è stato ripreso anche su una ciclabile, sempre nei pressi dell’area del circo. Nel 2012 sempre a Imola da un circo fuggì una giraffa, «Aleksander», finendo in strada e che poi morì quando venne narcotizzata.